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Представитель ГУР Украины Юсов: география ударов по российским НПЗ расширится

Представитель ГУР Украины Юсов: география ударов по российским НПЗ расширится

Украина расширит географию атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов, слова которого передает ТАСС.

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