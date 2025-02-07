Глава Евросовета Кошта: ЕС готов к переговорам с США по пошлинам

Евросоюз с целью защиты своих торговых интересов готов ввести ответные меры на введение пошлин со стороны американского президента Дональда Трампа, завил глава Евросовета Антониу Кошта в интервью итальянской газете Stampa.
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