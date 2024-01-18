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Подпольщик рассказал о ликвидации в Харькове кураторов РДК*

Подпольщик рассказал о ликвидации в Харькове кураторов РДК*

РИАМО - 18 янв. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что среди иностранных наемников, которых ликвидировали в Харькове российским ударом, находились кураторы «Русского добровольческого корпуса»*.

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