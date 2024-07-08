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Евро-атлантическая проблема: почему в НАТО обеспокоены состоянием здоровья Байдена и его борьбой с Трампом

Евро-атлантическая проблема: почему в НАТО обеспокоены состоянием здоровья Байдена и его борьбой с Трампом

Состояние здоровья президента США Джо Байдена и его недавний провал на дебатах с Дональдом Трампом бросает тень на предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, пишут СМИ со ссылкой на источники в политико-дипломатических кругах в Европе.

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