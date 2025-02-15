Украинские диверсанты, промышлявшие в Тверской и Ленинградской областях, приговорены к 23 годам заключения

Первый Западный окружной военный суд впервые в своей истории рассмотрел уголовное дело, в котором фигурантам, в том числе, вменялись такие статьи Уголовного кодекса РФ, как прохождение обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности, о чем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.