Какие пособия положены беременным в 2025 году: перечень соцвыплат

В 2025 году беременные женщины в России имеют право на получение ряда государственных пособий. Среди них – единовременная выплата при постановке на учет на ранних сроках беременности, пособие по беременности и родам, региональные меры поддержки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии