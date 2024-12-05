FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 819 подписчиков

Правила зимней диеты: откуда черпать энергию, рассказала тибетский врач

Правила зимней диеты: откуда черпать энергию, рассказала тибетский врач

Зима — время, когда природа замирает, а энергия концентрируется глубоко внутри. Тибетская медицина объясняет это особой цикличностью: зимой жизненная сила опускается под землю, скапливается в корнях растений, а на поверхности царит холод и сухость.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх