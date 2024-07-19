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Семин о Миранчуке в «Атланте»: «Месси тоже переехал в Штаты, он губит свою карьеру? Вот и с Миранчуком также, будет играть против него и других звезд»

Семин о Миранчуке в «Атланте»: «Месси тоже переехал в Штаты, он губит свою карьеру? Вот и с Миранчуком также, будет играть против него и других звезд»

Клуб МЛС предлагает «Аталанте» 11 миллионов евро за российского полузащитника. Миранчук дал согласие на переход.

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