МОК: "Работает принцип индивидуальной ответственности, ведь спортсмены не должны страдать из-за действий своих правительств". Просто анекдот

Игорь Человек

Мне не жалко не каких спортсменов! Не из РФ не из чёрта на куличках Для них спорт это бизнес! А не представление своей РОДИНЫ! Что я буду волноватся за их бизнес! На все олимпийские комитеты давно пора насрать! Создать свои! Почему их комитеты правильные, а наши нет???? Не кто не задумывался? Среди спортсменов столько хапуг(государство постройте спортивную базу, стадион и дайте мне я буду тренироватся, но платить с выйгыша за построку используемых "спорт-предпринимателями" спорт сооружений я не буду!) и предателей, что со стула можно упасть от удивления!