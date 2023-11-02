МОК: "Работает принцип индивидуальной ответственности, ведь спортсмены не должны страдать из-за действий своих правительств". Просто анекдот

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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Нет, ну конечно, мы уже привыкли к политике двойных стандартов и мем "Вы не понимаете. Это другое" прочно обосновался в моей коллекции.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Нечего заморачиваться с амерским МОКом,послать их всех к чертовой матери,не платить никакие взносы и организовать игры стран БРИКС без входа туда эмиссаров США и Британии,только спортсменов на добровольной основе.
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3 д.
Попов Александр
КОЗЁЛ драный этот бах!
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3 д.
Игорь Человек
Мне не жалко не каких спортсменов! Не из РФ не из чёрта на куличках Для них спорт это бизнес! А не представление своей РОДИНЫ! Что я буду волноватся за их бизнес! На все олимпийские комитеты давно пора насрать! Создать свои!   Почему их комитеты правильные, а наши нет???? Не кто не задумывался?  Среди спортсменов столько хапуг(государство постройте спортивную базу, стадион и дайте мне я буду тренироватся, но платить с выйгыша за построку используемых &quot;спорт-предпринимателями&quot; спорт сооружений я не буду!) и предателей, что со стула можно упасть от удивления!
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3 д.

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