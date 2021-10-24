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Ученые открыли новые факты о жизни динозавров 193 млн лет назад

Ученые открыли новые факты о жизни динозавров 193 млн лет назад

zen.yandex/Не совсем динозавры Исследователи из Аргентины, США, а также Южной Африки нашли данные, которые указывают на существование стадности у одной из групп динозавров, которые жили в начале юрского периода, то есть около 193 млн лет назад.

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