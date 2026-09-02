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Какие направления фитнес-индустрии набирают популярность

В 2026 году в российских фитнес-клубах быстрее всего растут направления на стыке фитнеса, восстановления и wellness: пилатес, йога, растяжка, дыхательные практики, программы коррекции осанки, восстановления и активного долголетия.

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