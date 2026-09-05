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Метеорит возрастом 4,6 млрд лет рассказал о неизвестной роли магнетизма в рождении Солнечной системы

Метеорит возрастом 4,6 млрд лет рассказал о неизвестной роли магнетизма в рождении Солнечной системы

В древнейшем веществе нашли следы магнитного поля в 12 раз сильнее земного Древний метеорит, найденный в Антарктиде, сохранил следы мощного магнитного поля, существовавшего на самых ранних этапах формирования Солнечной системы.

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