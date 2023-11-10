Figaro: солдат ВСУ рассказал. что маневр РФ сорвал Украине план контрнаступления

РИАМО - 10 ноя. Украинский штурмовик, назвавшийся Степаном, рассказал, что в день начала контрнаступления ВСУ 6 июня украинская армия должна была нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр.
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