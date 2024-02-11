«Послезавтра»: климатологи спрогнозировали замерзание Европы из-за коллапса циркуляции в Атлантике

По данным NASA, АМОЦ играет одну из ключевых ролей в глобальной конвейерной ленте океанских течений, которые поддерживают баланс уровней соленой и пресной воды по всему земному шару на разных глубинах, что помогает регулировать температуру планеты.
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