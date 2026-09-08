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До 5 млн рублей на авто: «Озон банк» запустил кредитование

До 5 млн рублей на авто: «Озон банк» запустил кредитование

«Озон банк», входящий в экосистему маркетплейса Ozon, приступил к выдаче автокредитов — на данном этапе в рамках тестового запуска и для узкого круга клиентов.

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