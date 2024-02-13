Космонавт Новицкий: у Пересильд истерик на МКС не было

Командир космического экипажа, герой России, летчик-космонавт РФ Олег Новицкий накануне полета на Международную космическую станцию (МКС) с космической туристкой Мариной Василевской из Белоруссии рассказал о полете с актрисой Юлией Пересильд.
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