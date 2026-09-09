Reuters: в Европе признали нехватку средств для отказа от нефти и газа РФ

Евросоюз вступает в предстоящую зиму с более низким запасом энергоносителей, чем годом ранее. Пока план отказа от российских нефти и газа реализуется не так, как было задумано.
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