Мнение. Макрон стал самовольно игнорировать положения Конституции Франции

Поступки президента Франции Эммануэля Макрона в последнее время стали свидетельством игнорирования им положений Конституции Франции, заявил Филипп Фонтана, адвокат Парижской коллегии адвокатов, 2 августа пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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