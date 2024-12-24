Операторы БПЛА из отряда «Буревестник» рассказали о ситуации в районе Часова Яра

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российского добровольческого отряда «Буревестник» 23 декабря рассказали «Известиям» о ситуации на линии боевого соприкосновения в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР).
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