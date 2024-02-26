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Закон и Порядок

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Сколько в России заморожено западных активов

Сколько в России заморожено западных активов

Силуанов: в России заморожено не меньше западных активов, чем у них российских В России заморожено не меньше западных активов, чем у них российских, заявил Силуанов и пообещал симметричный ответ на любые действия с активами.

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