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Север Пресс

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Суд помог жителю Ноябрьска засчитать период в армии за годы жизни на Севере

Суд помог жителю Ноябрьска засчитать период в армии за годы жизни на Севере

В Ноябрьске местному жителю помогли установить факт постоянного проживания в городе в 1994–1996 годах, когда он был в армии.

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