CNN: Трампу вынесут приговор по делу о подлоге финансовых документов 10 января

Будущему президенту США Дональду Трампу вынесут приговор 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стэфани Клиффорд).
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