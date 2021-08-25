Мировое обозрение

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«Была бы большая Малороссия до Збруча»: Кучма назвал причину потери Крыма и оправдал войну в Донбассе

«Была бы большая Малороссия до Збруча»: Кучма назвал причину потери Крыма и оправдал войну в Донбассе

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что «оккупация» Крыма произошла потому, что «Украина не стала защищаться», а война на Донбассе — потому, что «Украина перешла к сопротивлению».

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