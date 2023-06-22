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Супергерои в стиле пин-ап от художника Дэвида Таласки-Брауна

Супергерои в стиле пин-ап от художника Дэвида Таласки-Брауна

Дэвид Таласки-Браун (David Talaski-Brown) — художник из Портленда, штат Орегон. В свое время он закончил Художественный институт, специализируясь на 2D-анимации, а затем устроился на работу в студию, разрабатывающую графику и дизайн для видеоигр.

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