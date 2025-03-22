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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер: «Сегодня у Лоусона был тяжелый день. Постараемся предоставить ему завтра лучшую машину»

Руководитель «Ред Булл» прокомментировал 20-е место Лиама Лоусона в квалификации к Гран-при Китая. «Сегодня у него был тяжелый день в офисе, так что мы хорошо все изучим и по всему пройдемся.

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