Политический эксперт оценил визит Зеленского в Германию

Эксперт Караки: Мерц и Зеленский могут втянуть Европу в большую войну Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о поставках Киеву ракет Taurus не более чем медийная игра.