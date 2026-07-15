Участник СВО был убит за просьбу дать прикурить

Житель Армавира получил 19 лет колонии за убийство участника СВО в ходе уличного конфликта у бара. Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении Альберта Пилосяна, признанного виновным в умышленном причинении смерти местному жителю, принимавшему участие в специальной военной операции.