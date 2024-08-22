Росстат: в России долги по зарплате в июле подскочили на 30,7%

По состоянию на 1 августа 2024 года просроченная задолженность по заработной плате в России составила 427,4 миллиона рублей, увеличившись на 100,5 миллиона рублей (или 30,7%) по сравнению с 1 июля 2024 года.
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