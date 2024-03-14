Microstrategy снова потратит деньги на покупку Bitcoin. Теперь выпуск облигаций будет на $500 млн

Компания Microstrategy стремится любыми путями оставить за собой лидерство по запасам Bitcoin. На прошлой неделе, ее накопления, собираемые в течение трех лет, за два месяца обогнал спотовый Bitcoin ETF от Black Rock.
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