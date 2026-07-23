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Послы ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России

Послы ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России

Послы ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России, сообщила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в него вошли 32 российских банка, криптокомпании и нефтетрейдинговые платформы, а также заморозка потолка цен на российскую нефть на год.

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