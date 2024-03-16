Глава Сербии высказался, кто поспособствует миру между Россией и Украиной

БЕЛГРАД, 16 марта, ФедералПресс. Запад может вступить в прямой конфликт с Россией или попытаться добиться перемирия на Украине с помощью третьих стран, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканала B92.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии