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Царьград

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СБУ ищет русских диверсантов в правительственном квартале Киева

СБУ ищет русских диверсантов в правительственном квартале Киева

На Банковой проводят массовый досмотр жителей правительственного квартала города.СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в двух районах Киева, проверяя документы на улице, а также заходя в квартиры и офисы, расположенные на Банковой.

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