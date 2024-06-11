СБУ ищет русских диверсантов в правительственном квартале Киева

На Банковой проводят массовый досмотр жителей правительственного квартала города.СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в двух районах Киева, проверяя документы на улице, а также заходя в квартиры и офисы, расположенные на Банковой.
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