Shootout Erupts At Seattle Festival, Killing 3; Second Gunman On The Run Seattle police are searching for a second suspect after two gunmen allegedly exchanged fire inside the crowded Bite of Seattle festival beneath the Space Needle, killing three people and wounding four others, including a 2-year-old boy.
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