Гуляет по Парижу вместе с девушкой с улыбкой, как будто и не было задержания: что происходит с Дуровым сегодня?

Около недели назад мир потрясла новость о том, что создателя проекта Telegram задержали во Франции, обвинив в целом ряде преступлений, связанных с незаконной деятельностью пользователей в рамках упомянутой сети.
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