Пенсионеры, инвалиды и ветераны теперь смогут получить соцкарту в Подмосковье без заявки

РИАМО - 1 июл. Социальную карту в Подмосковье теперь можно будет получить проактивно – человеку придет предзаполненное заявление, где он должен выбрать только отделение МФЦ, где и получит соцкарту, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.