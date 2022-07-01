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Пенсионеры, инвалиды и ветераны теперь смогут получить соцкарту в Подмосковье без заявки

Пенсионеры, инвалиды и ветераны теперь смогут получить соцкарту в Подмосковье без заявки

РИАМО - 1 июл. Социальную карту в Подмосковье теперь можно будет получить проактивно – человеку придет предзаполненное заявление, где он должен выбрать только отделение МФЦ, где и получит соцкарту, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

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