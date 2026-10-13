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Татар-информ

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«Запрет – меньшее зло»: в Татарстане хотят на пять лет закрыть продажу вейпов

«Запрет – меньшее зло»: в Татарстане хотят на пять лет закрыть продажу вейпов

Законопроект о запрете в Татарстане розничной продажи вейпов и жидкостей для них одобрили депутаты парламентского комитета Госсовета РТ.

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