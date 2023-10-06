Опасные ошибки при чистке зубов — вы тоже их совершаете

Опасные ошибки при чистке зубов — вы тоже их совершаетеМягкая зубная щетка не проигрывает твердойЕсли у вас чувствительные зубы и десны, то зубная щетка с жесткой щетиной может навредить им, а вот с мягкой, наоборот, станет спасением.