Nissan R32 GT-R выглядит на удивление круто в виде внедорожника

Старые поколения Nissan Skyline становятся все более популярными на рынке подержанных автомобилей. Ценятся в первую очередь оригинальные экземпляры, но это не помешало YouTube-блогеру Adam LZ превратить R32 в настоящий внедорожник Safari GTR: купе получило кастомную подвеску, внедорожные опции и.