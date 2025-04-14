В Смоленской области подростку грозит шесть лет за кражу средств со счётом

Юный смолянин незаконно завладел сбережениями матери своего гостеприимного друга За хищение денег с банковского счёта подростку в Смоленской области может грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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