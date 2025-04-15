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Закон, порядок, государство

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Полицейские Еврейской автономной области с помощью квадрокоптера установили местонахождение дрейфующего на льдине мужчины

В дежурную часть МО МВД России «Биробиджанский» поступило сообщение от очевидцев о том, что по реке Бире в районе парка города Биробиджана на льдине дрейфует человек.

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