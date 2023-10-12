"Если решено меня убрать, то и Путин должен уйти": Нарусова переходит все грани?

Цитата: "Я не боюсь, что президент отправит меня в отставку, потому что он обязан своим президентством как мне, так и моему покойному мужу...". Покажите этой идиотке проценты голосов на выборах за прошедшие двадцать три года! Владимир Путин обязан своему президентству народам Российской Федерации, а не какой-то там валютной шлюхе, удачно устроившейся в жизни, и ненавидящей народ, стараниями которого она живёт в роскоши.

Лариса Поплавская

Путина выбирала Россия, кто выбрал тебя чмо? Твой муж умер и ты умри это однозначно твоим словам о президенте. Злая и поганая женщина, через всю жизнь пронесшая обиду и на Медведева, за то, что он в свое время не делившись с тобой допивал спиртное. Это не Путин ваш должник, а вы, не ставшие президентом и первой леди, потому как еврейские задатеи помогли вам увидеть его потенциал и посспешили породнится с ним, дабы за счет него въехать в рай. Когда-то с вами считались, а сейчас вы прилипало, репей для нашей страны. И не Путин, а мы вас выкинем на вашу вторую, пятую, десятую родину. Никакие духи не затмят вашей вони. А вот чем меньше такого окружения будет возле президента, тем нам дышать легче будет. Так что изыди сатана