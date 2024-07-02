Avia.pro - СМИ Мятеж Евгения Пригожина, главы ЧВК, стал одним из самых значимых и обсуждаемых событий в России в 2023 году.
Мятеж Пригожина не пережил никто: разложим все по полочкам
Комментарии
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Виктор Вишневский
Ещё одной генеральшей, станет больше. К тому же Пригожиным, заинтересовалась налоговая служба. Однако, поражает другое, как они так быстро продвинулись в глубь России и то что они заняли города. заняли города? Словно Россия, проходной двор.
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3 час.
Геннадий Свешников
Браво Пригожину❗Браво Вагнер❗Хапуги,кто успел свалили за бугор,остальные в зачистке.Герои работают в Африке,там действительно очень жарко❗🎻🥁🪗👁️✍️👋🙏
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3 час.
Александр Рожков
Железный марш «Вагнера»: как начиналась легендарная «Бахмутская мясорубка» https://dzen.ru/a/ZSKs5Di7K3J3AmWs
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2 час.
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