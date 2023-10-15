Comtrade: Латвия вытеснила Италию из тройки крупнейших поставщиков вина в РФ

Литва, Грузия и Латвия в течение первых восьми месяцев 2023 года отгрузили на территорию России вина на 317,5 миллиона долларов, заняв таким образом позиции крупнейших поставщиков данного напитка в государство.
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