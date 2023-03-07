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«Челси» и «Бенфика» – первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

«Челси» и «Бенфика» стали первыми участниками четвертьфинала Лиги чемпионов.  В ответном матче 1/8 финала английская команда одержала победу над дортмундской «Боруссией» (2:0, первая игра – 0:1).

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