Образ Победы Катастрофа УкраиныНамечается надлом ВСУ, разложение укрорейха. Русская армия, несмотря на все проблемы, наступает.
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Образ Победы Катастрофа УкраиныНамечается надлом ВСУ, разложение укрорейха. Русская армия, несмотря на все проблемы, наступает.
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