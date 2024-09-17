Оперативники Бугульмы задержали несовершеннолетних курьеров, занимавшихся распространением наркосинтетики

При проведении оперативных мероприятий сотрудники наркоконтроля ОМВД России по Бугульминскому району по подозрению в незаконном хранении и сбыте наркотических средств у одного из домов по улице Калинина задержали двух несовершеннолетних подростков, которые намеревались организовать тайники-закладки.