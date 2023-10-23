Бывший российский Xerox теперь называется «Техноэволаб»

Российская компания «Ксерокс СНГ» после последних событий сменила название на «Техноэволаб». Изменения зафиксированы в карточке компании в Едином госреестре юридических лиц, но на сайте «Ксерокса» пока нет изменений.
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