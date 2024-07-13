Депутаты Госдумы предлагают ужесточить наказание для организаторов нелегальной миграции

Российские власти предлагают ужесточить меры в отношении нелегальных иммигрантов. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что парламентарии разработали законопроект, согласно которому все преступления, связанные с организацией незаконной миграции, будут считаться тяжкими или особо тяжкими.