Депутаты Госдумы предлагают ужесточить наказание для организаторов нелегальной миграции

Российские власти предлагают ужесточить меры в отношении нелегальных иммигрантов. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что парламентарии разработали законопроект, согласно которому все преступления, связанные с организацией незаконной миграции, будут считаться тяжкими или особо тяжкими.
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