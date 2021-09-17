Зона бедствия : Борьба с мигрантами обернулась травлей активистов

Любопытно, однакоПолитикаЗона бедствия : Борьба с мигрантами обернулась травлей активистовZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS Жители Мурино под Петербургом полагают, что местные власти подыгрывают мигрантам.Вернуться к статье87НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьСкотство!!! Наша "власть" против нас! А вы голосуйте за "правящую партию" и будет вам "щасте" в виде урюков на ваших улицах!абрам вербинмутанты нужны только фальшивому бизнесу, фальшивому начальству и фальшивой милиции.Александр"Царь -град" ,как обычно,лжёт в 3 короба.МГМалик ГумеровРазогнать такие власти ... , пинками под зад !Игорь ЛопандинЕсли с нелегалами да и с остальными сутками,чем они лучше нелегалов?,должно быть и нелегальное движение,например надо возражать скинхедов,если власть наша против своего народа,это моё личное мнение. Гнать из страны всех без исключения всех чурок,дать достойную зарплату и работу своим людям.елена куприяноваА как же, ведь мигранты, которые торгуют, это не бедные люди приехавшие за деньгами на лепешки для семьи, а за барышами, вот они то и платят столько за крышу, что трогать их больно для собственного кармана. Вот этих "карманов" В первую очередь надо убирать от всякой видимости власти. И если богатеям безумно нужны мигранты, то ввозите из сугубо на свои производства, без права выхода к нам. А то ведь большая часть приезжающих не работает там, где "планируют" богатеи, а пристраиваются к кормушкамРегина ТолстоброваВласть и мигранты хорошо спелись, как и бандиты впрочем. Предала в очередной раз свой народ.ВВВалентин ВоробьевА ведь сегодня типа выборы. И воз этот ныне там. Никаких не будет, что ли изменений?Комментировать
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