GOLOS.EU

73 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карла карлова
    Какая хитрая и противная морда у этого проститута шария.Анатолий Шарий: К...
  • Влад Владимиров
    Хохлы продолжают там пожинать сейчас свои ж плоды , как обычно говорят,своей же в их головах дури... Всего этого не ...Анатолий Шарий: В...
  • Эдуард Щетинин
    Врёт псина. Вчера читал что запад активно используют украинских женщин как инкубаторы маток, правда куда потом детишк...Василий Вакаров: ...

Вадим Рабинович: Семья Байдена получила свыше $20 млн от олигархов из России, Казахстана и Украины

Вадим Рабинович: Семья Байдена получила свыше $20 млн от олигархов из России, Казахстана и Украины

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись народного депутата от оппозиции Вадима Рабиновича: Семья Байдена получила свыше $20 млн финансирования от олигархов из России, Казахстана и Украины, — глава комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер со ссылкой на банковские документы семьи президента Согласно этим данным Хантер Байден предоставлял доступ к своему отцу в период, когда Джо Байден был вице-президентом, и они участвовали в обедах с российскими, казахстанскими и украинскими бизнесменами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх