На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись народного депутата от оппозиции Вадима Рабиновича: Семья Байдена получила свыше $20 млн финансирования от олигархов из России, Казахстана и Украины, — глава комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер со ссылкой на банковские документы семьи президента Согласно этим данным Хантер Байден предоставлял доступ к своему отцу в период, когда Джо Байден был вице-президентом, и они участвовали в обедах с российскими, казахстанскими и украинскими бизнесменами.